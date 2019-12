Goed verstopte hennepkwekerij in kelder bedrijfspand

Tilburg - In de kelder van een bedrijfspand aan de Ringbaan Noord heeft de politie vrijdagavond een hennepkwekerij aangetroffen. In vier ruimten stonden enkele honderden planten in diverse groeistadia. In het pand werden drie mannen aangehouden, het gaat om twee Tilburgers (44 en 45 jaar) en een 23-jarige Albaniër. Hun betrokkenheid bij de plantage wordt onderzocht.