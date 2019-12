Inbreker berging op heterdaad aangehouden

Hij zag dat rond 00.50 uur de veelpleger vanuit een appartementencomplex aan kwam lopen met een fietsaccu in zijn rechterhand. Bij verder onderzoek bleek dat er was ingebroken in een berging aan de Winkler Prinsstraat en dat daaruit die accu was gestolen. De eigenaar heeft aangifte gedaan. De veelpleger wordt ook verdacht van een inbraak in een berging aan de Kempenaarplaats die eind november 2019 gepleegd is. Hij is daarbij op camerabeelden vastgelegd.