Jongen onder bedreiging beroofd van telefoon

De daders zijn jonge mannen tussen 15 – 20 jaar oud met een normaal postuur en slank postuur en een licht getinte huidskleur. Een van hen had een stoppelbaardje Lengte ongeveer 1 m 75 en 1m 65 lang. Ze droegen donkere kleding en hadden een capuchon op. Ze waren op een damesfiets zonder verlichting. Weet u wie dit zijn? Laat het ons weten. Dit kan door te bellen met 0900-8844 of een WhatsApp te sturen naar 06-12207006. Liever anoniem uw tip doorgeven? Dat kan via Meld misdaad anoniem 0800-7000. Of heeft u camerabeelden waarop de daders te zien zijn? U kunt ook een tipformulier insturen via politie.nl.