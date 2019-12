Man springt uit raam na mishandeling

Agenten kregen rond 14.50 uur een melding om naar het pand te gaan vanwege een bedreiging. Op straat troffen zij het slachtoffer aan die vertelde dat hij binnen in het pand met een voorwerp op zijn hoofd was geslagen en een andere persoon hem had bedreigd met een mes. Het slachtoffer is gevlucht door uit een raam op de eerste verdieping te springen. Hij liep hierbij letsel op. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. Een 30-jarige man uit Roosendaal is aangehouden op verdenking van mishandeling en een 41- jarige man uit Schijf voor bedreiging. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek naar het incident.