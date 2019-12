Ongevallen met meerdere gewonden op snelweg bij Ruchpen

Rond 04.55 uur kregen de hulpdiensten meldingen van twee ongevallen op ongeveer 100 meter afstand van elkaar. Een auto zou op een vrachtwagen gereden zijn. De vrachtwagenchauffeur is gestopt en uitgestapt. Ter plaatste zien agenten een auto op de snelweg met daarin een gewonde man. Agenten hebben het slachtoffer uit de auto bevrijdt en overgedragen aan de ambulancemedewerkers. Ook de bestuurder en tweede inzittende die al uit de auto waren zijn overgebracht naar een ziekenhuis. In het ziekenhuis is een bloedproef afgenomen van de 20-jarige bestuurder uit Etten-Leur omdat hij vermoedelijk te veel gedronken heeft. Zijn rijbewijs is ingevorderd.