Politie doorzoekt woning en auto na meldingen drugshandel

Tilburg - De politie heeft dinsdag 10 december 2019 met een drugshond een auto en een kamerwoning doorzocht aan de Veestraat. De bewoner werd aangehouden ter zake de Opiumwet nadat in zijn auto harddrugs waren aangetroffen. De politie ging tot actie over na klachten uit de buurt en een tip via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) dat door een kamerbewoner drugs gedeald worden. Buurtbewoners ervaren overlast door auto’s die met draaiende motor voor de deur staan. Vooral in het weekend is er veel aanloop.