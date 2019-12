Pandora controle: vuurwapen, vals geld, inbeslagnames

Bij de start van de controle werd op de Burgemeester Gommansstraat een scooter gecontroleerd. De bestuurder was onder invloed van drugs en de bijrijder kon zich niet legitimeren. Bij controle bleek dat de bijrijder een vuurwapen bij zich droeg. De scooter was niet verzekerd. Beide mannen zijn aangehouden en de scooter is in beslag genomen. De aanhouding markeerde de start van de integrale crime control. Van 20.00 tot 01.30 uur werden 125 voertuigen volledig gecontroleerd. Ruim 50 medewerkers van politie, gemeente Venlo, Belastingdienst, RDW en KMar werkten samen. Er was ook ondersteuning uit het buitenland. Duitse agenten werkten mee, samen met hun Nederlandse collega’s. Zij maakten gebruik van hun kennis bij controle van Duitse voertuigen of Duitse inzittenden.



Vals geld

Naast de twee mannen op de scooter is ook een bestuurder aangehouden voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. De Belastingdienst heeft vier voertuigen in beslag genomen in verband met uitstaande vorderingen. Ook hebben ze direct een geldbedrag van ruim 4000 euro geïnd. De politie trof in een voertuig valse biljetten van 20 euro aan. Het vals geld is in beslag genomen. Er werden processen verbaal opgemaakt voor diverse verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed, te hard rijden, geen gordel dragen of defecte verlichting.



Pandora, van onrust naar rust in de wijk!

Pandora is de wijkgerichte aanpak waarbij de politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst nauw samenwerkt om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De KMar en RDW ondersteunen acties daar waar nodig. Criminaliteit moet een halt worden toegeroepen. Het leven in de wijk moet voor de wijkbewoners aangenamer, leuker en veiliger worden. Van onrust naar rust in de wijk! Pandora richt zich op meerdere wijken in de gemeente Venlo. Op dit moment ligt de focus op Blerick en in het bijzonder op het Vastenavondkamp.