Overval coffeeshop

De man kwam rond 23.15 uur de coffeeshop binnen en eiste mogelijk onder bedreiging van een wapen geld. Hij verliet vervolgens de zaak met een onbekend geldbedrag. Het is niet bekend in welke richting de man is vetrokken.

Bij de overval raakte niemand gewond. Op het moment van de overval waren geen klanten aanwezig.

Signalement

De dader is een man met een getinte huidskleur. Hij had een ongeschoren gezicht en is tussen de 40 en 50 jaar oud. Hij had een donkere muts op en droeg een donkere leren jas en zwarte handschoenen.

Getuigen

Was u getuige van de overval of heeft u heeft u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze overval? Bel dan 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

2019557591 (HP)