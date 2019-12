Getuigen gezocht beroving

Het slachtoffer had die avond een afspraak en parkeerde zijn auto rond 21.50 uur aan de Grutto. Een paar minuten later stapten er twee mannen in de auto en bedreigden het slachtoffer. Het slachtoffer moest naar een pinautomaat rijden en zijn persoonlijke bezittingen afgeven. Uiteindelijk zijn de twee mannen nabij de Ekster de auto uitgestapt en in de richting van het station gelopen. De daders zijn niet meer aangetroffen. Het slachtoffer raakte bij de beroving niet gewond.

Het volgende signalement is bekend:

Dader 1:

Donker getinte huidskleur

Rond de 1.80m lang

Tussen de 25 en 28 jaar oud

Gespierd postuur

Had gladgeschoren haar

Dader 2:

Donker getinte huidskleur

Tussen de 1.75m en 1.80m lang

Tussen de 19 en 21 jaar oud

Sprak straattaal

Heeft u iets gezien die avond in de omgeving van de Grutto of heeft u andere informatie? Bel dan de politie op 0900-8844. Liever Anoniem? Anoniem kan ook via Meldmisdaad Anoniem op 0800-7000.

2019240949