Getuigen winkeldiefstal

Rond 21.15 uur kreeg de politie een melding van een winkeldief in een supermarkt aan het Haydnplein. De verdachte was er vandoor gegaan waarop het winkelpersoneel erachteraan is gegaan. Uiteindelijk wist het winkelpersoneel de verdachte zelf vast te houden tot de politie arriveerde. De verdachte is bij dit incident gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zoekt op dit moment uit wat er precies is gebeurd en is op zoek naar getuigen.

Bent u getuige geweest van dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019240907