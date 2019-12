Verdachte aangehouden na schietincident

Rond 02.00 uur kwam er een melding binnen van een vechtpartij in een woning gelegen aan de Vronen. Toen agenten daar ter plaatse kwamen was het inmiddels rustig geworden. Toen de agenten weer vertrokken kwam er een paar minuten later nog een melding binnen dat er schoten waren gelost. Hierna was er een auto op harde snelheid weggereden. Agenten hebben de auto verderop in de straat staande gehouden. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Hierop is de 31-jarige man uit Zwolle aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft de zaak in onderzoek.

2019241047