Bekneld na eenzijdig ongeval

De bestuurder beschikt niet over een rijbewijs en had mogelijk ongezien een auto van een bekende meegenomen. Hij reed daarmee over het Steenpad, maar vloog uit de bocht en botste tegen een boom. Het voertuig kwam midden op de weg tot stilstand. De brandweer bevrijdde hem uit zijn benarde positie en het slachtoffer werd met de ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Op verzoek van de politie werd er bloed afgenomen voor controle op alcohol en drugs.