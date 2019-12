Getuigenoproep mishandeling

Rond 02:00 uur ontving de politie een melding van onenigheid waarbij gestoken zou zijn. Agenten troffen op de Scheldestraat een 22-jarige man uit Vlissingen aan die gewond was. Hij werd door het personeel van de ambulancedienst geholpen, maar daarna wilde de man weg.

De politie vindt het incident ernstig genoeg om zonder aangifte een onderzoek in te stellen. Agenten zochten naar de tegenpartij, een 35-jarige man uit Vlissingen. Hij was niet thuis, maar de politie heeft bekend gemaakt dat hij gezocht wordt. Het is aan het Openbaar Ministerie hoe deze zaak verder wordt afgewikkeld.

De politie stelt vandaag een buurtonderzoek in, maar getuigen kunnen zich ook melden via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. U blijft anoniem als u uw informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen u voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2019- 300496.