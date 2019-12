Gilzenaar met GHB en amfetamine in auto

Hierna besloten de politiemensen om met een lifehammer het raam in te slaan. Hierop werd de man wakker. Hij trilde en transpireerde hevig. De agenten zagen in de auto een doorzichtig flesje met een stroperige vloeistof staan. Het bleek circa 0,3 liter GHB te zijn. Ook is een zakje met daarin circa twee gram amfetamine aangetroffen. Hierop is de bestuurder aangehouden. Een GGD arts heeft bloed afgenomen zodat vastgesteld kan worden of de verdachte onder invloed van drugs zijn auto bestuurd heeft.