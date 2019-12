Twee Oosterhouters aangehouden na poging woninginbraak

Dongen, Oosteind - Twee Oosterhoutse veelplegers (18 en 20 jaar) zijn vrijdagavond betrapt tijdens een inbraakpoging in een woning aan de van Ruysdaelstraat in Dongen. Het duo werd kort daarna in hun auto op de Heistraat in Oosteind aangehouden.