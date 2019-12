‘Opsporing staat voor fundamentele vragen’

Volgens de Inspectie is het noodzakelijk dat de politie en Openbaar Ministerie de opsporing de komende jaren verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door extra te investeren in het vakonderwijs en de samenwerking tussen de recherche en intelligence te versterken. Uiteindelijk zouden alle onderdelen binnen de opsporing meer als één geheel moeten functioneren.

Van Essen: ‘De Inspectie stelt – net als wij – fundamentele vragen. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige opsporing en dito opsporingsmethoden, welke vaardigheden hebben medewerkers nodig? En hoe vergroten we het effect van de opsporing? We kijken nadrukkelijk naar de inrichting: het toenemende belang van forensische, digitale en financiële sporen én big data roept de vraag op of de formatieve verhoudingen binnen de opsporingsdriehoek intell-specialistisch-generiek nog optimaal zijn. Over die vraag buigen politiemensen op alle niveaus binnen de opsporing nu het hoofd.’