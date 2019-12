Agenten vinden meer dan 2000 kilo vuurwerk in garage in woonwijk

De partij illegaal vuurwerk bestond voor een deel uit nitraten en cobra’s. Dit zijn zeer krachtige explosieven. Een dergelijke hoeveelheid opslaan in een woonwijk is levensgevaarlijk. Daarom roept de politie mensen die informatie hebben over de handel of opslag van illegaal vuurwerk zich te melden. Dit kan telefonisch via 0900-8844 maar ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

2019558543