Jonge pizzakoerier beroofd

De recherche heeft deze zaak in onderzoek en zoekt getuigen die iets hebben gezien of informatie hebben over de daders. Heeft u verdachte personen gezien voor de straatroof? Of heeft u de daders zien vluchten? Bel dan met het rechercheteam via 0900-8844, bel anoniem via 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in. Al uw informatie kan helpen om de zaak op te lossen.