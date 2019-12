Politie zoekt getuigen straatroof Stuyvesantplein

Het slachtoffer liep rond 22:00 uur in de omgeving van het Stuyvesantplein. De 17-jarige jongen is hier door drie personen van zijn telefoon beroofd onder bedreiging van een wapen. Onbekend is in welke richting de drie verdachten zijn vertrokken. Er is enkel een signalement bekend van de verdachte die het slachtoffer bedreigde met een wapen. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij droeg tijdens het voorval een pet.



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Stuyvesantplein. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.