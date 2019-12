Politie zoekt overvallers woning Plein 1953

Het was rond 21.30 uur op zondagavond toen er werd geklopt bij de woning in de wijk Pendrecht. Omdat er niet werd open gedaan, wisten ze door het keukenraam naar binnen te komen. Toen ze het huis doorzochten, liepen ze tegen de bewoonster aan. Ook de man die in het huis was, komt erbij en spreekt de inbrekers aan. Vervolgens kreeg hij een paar klappen en houdt daar een flinke bloeding aan zijn neus aan over. Met verschillende persoonlijke spullen en geld verlaten ze het huis weer. De bewoners belden de politie, die er snel was.

Heeft u informatie?

Zondagavond rond 21.30 uur zijn de twee mannen de woning binnengegaan. Misschien heeft iemand dat gezien of is er u iets anders opgevallen. Het gaat om een donkere en een licht getinte man. Ze droegen zwarte en grijze kleding en zijn tussen de 25 en 30 jaar oud. Herinnert u zich iets? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.