‘Inbreker in de wijk’ in de gemeente Altena

Tijdens de aanwezigheid van de “inbreker” werd het heel divers gereageerd door de bewoners. De een bleef hem achterna lopen en in de gaten houden. De ander bleef op afstand en belde de politie. Weer een ander verspreidde het bericht in de buurt WhatsApp groep met als gevolg dat er meerdere buurtbewoners naar buiten kwamen om te helpen. De melders werd kort na het melden aangesproken door de politie en de inbreker. Hen werd uitleg gegeven over de bewustwordingsactie en gevraagd wat ze verdacht vonden aan de situatie en waarom de politie werd gebeld. Om het gedrag van de melder te stimuleren werd er namens de gemeente een zaklamp aangeboden. Wat opviel was dat er heel veel woningen onverlicht waren en dat er aan de woning duidelijk te zien was dat er niemand thuis was. Ook werden er meerdere geparkeerd staande auto’s en fietsen aangetroffen welke niet op slot stonden. Kortom voor een inbreker makkelijk om hun slag te slaan. De reacties van wijkbewoners waren zeer positief.

Wees alert en meld verdachte situaties altijd direct bij de politie via 112.