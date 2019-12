Snel aanhouding na gewelddadige diefstal

Een wijkagent die in dienst was attendeerde zijn collega’s op een man die in de omgeving woont met antecedenten ter zake fiets- en scooterdiefstallen. De agenten zijn naar de bedoelde woning gegaan. Ze zagen daar de fiets met in de tas nog de Chinese maaltijd. De 29-jarige bewoner die net naar binnen wilde gaan is aangehouden. Hij is vastgezet. Het onderzoek naar de mededader loopt nog.