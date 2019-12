Twee mannen op inbrekerspad, een van hen draagt politieshirt

De bestuurder had onder zijn jas een origineel politieshirt aan. Ook droeg hij een koppel met tasjes en een holster om zijn heup. In dat holster zat een mes. Hierop is hij aangehouden. Tijdens de verdere fouillering werden nog twee messen en diverse inbrekerswerktuigen zoals knipwerktuigen, hoofdlampen, mutsen, schroevendraaiers en lopers bij hem aangetroffen. Naast de stoel van de passagier lag een hakbijl. Ook die man is aangehouden. Hij droeg een hoofdlamp en had een bivakmuts om zijn nek. Hij had ook harddrugs (speed) op zak. De verdachten zijn bekenden van de politie en al vaker ter zake vermogensdelicten aangehouden.