Vrouw beroofd van mobieltje

Het slachtoffer wachtte in haar auto op een kennis. Ze stond langs het trottoir schuin tegenover de taxistandplaats. Ze had haar telefoon in haar handen omdat ze iemand wilde bellen. Ze zag dat over het trottoir twee mannen aangelopen kwamen. Plotseling werd het rechtervoorportier opengetrokken waarna een van die mannen haar mobieltje uit haar handen trok en daarmee wegrende. Ze schrok daar zo van dat ze direct van schrik is weggereden. Het zou gaan om twee jonge getinte ‘mannen’.