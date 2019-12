Aanhoudingen in Heeze voor rijden onder invloed van drugs en celstraf van 596 dagen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen omstreeks 16.30 uur via het Automatic Number Plate System (ANPR) de melding dat in de omgeving Eindhoven een auto was gesignaleerd waarvan de eigenaar nog een gevangenisstraf van 596 dagen had open staan. Omdat de eigenaar in Heeze woonde reden de agenten die kant op om het voertuig te onderscheppen. Omstreeks 17.00 uur werd de betreffende auto aangetroffen en aan de kant gezet. De eigenaar van de auto bleek zelf niet aanwezig te zijn. Bij de controle roken de agenten direct een sterke marihuanalucht en in de asbak zagen ze de restanten van een joint. De agenten vorderden daarop aan de 19-jarige bestuurder de uitlevering van alle verdovende middelen. De bestuurder overhandigde daarop een klein doosje met hasj en marihuana waarna een speekseltest op THC en cocaïne werd afgenomen. Op beide middelen reageerde de test positief.