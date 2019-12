Geldautomaten ’s nachts voorlopig dicht

In 2019 is het aantal plofkraken – na stabiele jaren – weer gestegen; vooral in de laatste maanden slaan criminelen vaker toe. Dit jaar waren er 71 kraken, tegenover 43 in 2017 en 62 in 2016. Om de plofkraken tegen te gaan, gaan automaten van banken en Geldmaat voorlopig tussen 23.00 en 07.00 uur dicht. Dit is besloten door onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken en de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid.



Door de maatregel wordt het voor plofkrakers moeilijker om automaten leeg te halen. Een van hun methodes is een explosief naar binnenschuiven via de geldlade; wat niet lukt als de lade dicht blijft.