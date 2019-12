Opsporing Verzocht: tragische dood vrouw en baby

Op woensdagavond 16 oktober bezochten Patricia en haar vriend twee café’s in Diemen. Rond 01.50 uur kwamen ze thuis. Op camerabeelden is te zien dat Patricia rond 04.00 uur weer in de hal van de flat verschijnt. Ze lijkt dan onvast ter been en heeft bagage bij zich. Iets voor 05.00 uur verlaat ook haar vriend de flat, waarna het stel rond 05.30 uur samen terugkomt. Op vrijdagochtend 18 oktober maakte Patricia’s vriend bij de politie melding van het overlijden van Patricia en de baby. Hij is aangehouden en zit sindsdien vast.

Alle zaken in deze uitzending: