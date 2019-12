Man aangehouden voor dumpen drugsafval in Lathum

Op de Bandijk zijn verschillende vaten gevonden met daarin chemische stoffen. De vaten zijn meegenomen voor onderzoek. Forensisch experts van de politie onderzoeken de inhoud, zodat kan worden vastgesteld om welke grondstoffen het gaat. Zo’n onderzoek moet niet alleen nauwkeurig, maar ook voorzichtig gebeuren in verband met mogelijk (voor de gezondheid) gevaarlijke stoffen. Het kan daarom soms dagen duren voordat duidelijk is wat er in de vaten zat.

De 33-jarige verdachte is gisteravond meegenomen naar het bureau. Hij zal worden gehoord over de dumping en onderzocht wordt wat zijn rol is bij deze dumping.