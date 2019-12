Recherche vindt 23.000 hennepstekken in ondermijningsonderzoek

Maasdriel - In een grootschalig ondermijningsonderzoek heeft de politie maandag 16 december 2019 op meerdere locaties (één woning en drie bedrijfspanden) in de gemeente Maasdriel doorzoekingen gedaan. In één van de bedrijfspanden is een hennepkwekerij aangetroffen met circa 23.000 hennepstekken. Ook werden diverse goederen in beslag genomen.