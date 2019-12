Controles op fietsverlichting in Castricum

De wijkagenten hebben de volgende acties verricht:

* graffiti met felgele verf FIETS VERLICHT op veel fietspaden gespoten in november;

* de 3 middelbare scholen in Castricum op de hoogte gebracht dat we gaan bekeuren bij het ontbreken van fietsverlichting;

* een banner met FIETS VERLICHT op laten hangen;

* preventieve fietsverlichtingcontroles op 4 hoofdlocaties gehouden, te weten; de Heereweg in Bakkum nabij de rotonde, de Rijksweg in Limmen, de Beverwijkerstraatweg nabij de spoorwegovergang en het Buitendijkspad.

Afgelopen week werden er in de vroege ochtenduren vele honderden passerende fietsers gecontroleerd en 25 fietsers bekeurd voor het rijden zonder licht (onder hen 20 scholieren en 5 volwassenen).

Van de twee jongeren onder de 12 jaar oud die zonder licht reden, zijn de ouders op de hoogte gebracht en is verzocht om de verlichting in orde te brengen.