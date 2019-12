‘Doos illegaal vuurwerk kan zelfde impact hebben als plofkraak’

Opslag of bezit van illegaal vuurwerk kunnen voor zowel de bezitter, buren en omwonenden maar ook voor hulpverleners levensgevaarlijk zijn. ,,Als in een pand brand uitbreekt en hulpdiensten komen ter plaatse om de bewoners en omwonenden te redden en de brand te bestrijden, kunnen zij voor levensgevaarlijke situaties komen te staan als er in het pand illegaal vuurwerk blijkt te liggen. Juist daarom zijn we als Team Milieu van de politie eenheid Amsterdam scherp en alert op signalen van vuurwerkopslag in woningen, garages of schuurtjes. We roepen een ieder dan ook dringend op om bij vermoedens van illegaal vuurwerk ons te bellen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.”