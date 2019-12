Politie zoekt getuigen brandstichting Weegbree

Rond 01.30 uur ontstond brand in een personenauto aan de Weegbree en raakte ook de voordeur van een woning aan de Weegbree beschadigd door brand. Toen de bewoners de branden ontdekten, waren de verdachte(n) al vertrokken. De recherche doet momenteel onderzoek naar de brandstichting.



Getuigen gezocht

De recherche van het district Pijnacker-Nootdorp is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de buurt van de Weegbree. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.