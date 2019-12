Insluiping woning Honselersdijk en overvallen op avondwinkels in Team West

In de laatste aflevering van 2019 van Team West een diefstal bij een goudsmid aan de Thomsonlaan in Den Haag waarbij wordt samengewerkt tussen twee vrouwen en een man. Verder een man die 170 dure brillen buit weet te maken bij een inbraak in de Ray-Ban winkel op de Spuistraat in Den Haag. In Honselersdijk wordt een oudere man slachtoffer van een insluiping in zijn woning. Wie is de man die dit doet? In deze uitzending ook weer aandacht voor een aantal overvallen. In Katwijk wordt supermarkt Dirk van den Broek overvallen en in Den Haag zijn twee avondwinkels overvallen. De politie hoopt op herkenning van de overvallers en zoekt getuigen.

Den Haag | Diefstal Goudsmid Thomsonlaan

Op zaterdag 20 juli 2019 komen omstreeks 13.45 uur twee vrouwen de juwelier, Goudsmit Petita d'Oro aan de Thomsonlaan in Den Haag, binnen. Zij kijken kort rond in de winkel. Vervolgens creëren de vrouwen chaos door veel vragen te stellen aan de verkoopmedewerkster die daardoor verschillende goederen moet laten zien. Rond 13.50 uur komt er een man de winkel in, die daarvoor al geruime tijd voor de winkel op straat staat. Ook hij zorgt dat de chaos in de winkel compleet wordt waardoor de verkoopster, de vitrines die normaal gesproken op slot zijn, open laat staan. Er worden zes ringen met een waarde van 1500 euro uit de vitrines weggenomen en geld uit de kassa. In Team West worden de twee vrouwen en de man getoond.

Den Haag | Inbraak Ray-Ban winkel Spuistraat

Een man met een felblauwe winterjas met zwarte vlakken en een bivakmuts pleegt op dinsdag 19 november 2019 omstreeks 06.00 uur een inbraak bij een Ray-Ban winkel in de Spuistraat in Den Haag. Hij pakt in korte tijd ruim 170 dure brillen mee. De winkel heeft schade voor tienduizenden euro's. In Team West worden beelden van de inbreker getoond.

Honselersdijk | Insluiping in woning

Op woensdag 18 september 2019 wordt een oudere man, slachtoffer van een insluiping in zijn woning aan de Middel Broekweg in Honselersdijk. Een man komt per fiets op het erf aan en loopt de woning van het slachtoffer binnen. Daar neemt hij een groot geldbedrag mee. In Team West tonen we beelden van de verdachte in de hoop dat hij herkend wordt.

Katwijk | Overval supermarkt Dirk van der Broek

Op vrijdag 18 oktober 2019 wordt aan de Asterstraat in Katwijk supermarkt Dirk van den Broek overvallen. Omstreeks 19.50 uur komt een man de supermarkt binnen. Onder bedreiging van een mes wordt de jonge kassamedewerkster bedreigd en moet zij geld afstaan. Vervolgens verlaat hij het pand. Op camerabeelden is de verdachte te zien in Team West.

Den Haag | Overval avondwinkel Bella

In de Newtonstraat in Den Haag wordt, op maandag 25 november 2019 tegen sluitingstijd, avondwinkel Bella door twee gewapende mannen overvallen. De eigenaar wordt bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers nemen wisselgeld en wat pakjes sigaretten mee. De kassa hebben zij niet open kunnen krijgen. Na de overval vluchten ze in de richting van de Gaslaan en vervolgens vluchten ze door wijkpark De Verademing naar de Jan Krosstraat. Naast dat de politie hoopt dat zij worden herkend op de beelden, worden er ook getuigen gezocht die op het moment van de overval voor de winkel stonden.

Den Haag | Overval supermarkt Quick-E

Op vrijdag 25 oktober 2019 wordt avondwinkel Quick-E op de Valkenboslaan in Den Haag door twee mannen overvallen. Om 21.45 uur komen de twee binnen en bedreigen de eigenaar met een mes en een wapen. De eigenaar schrikt enorm en wordt boos. Hij weet de twee overvallers te verjagen en ze vluchten allebei een andere kant op. Voorafgaand aan de overval staan de twee met nog een andere man in een portiek. Mogelijk is hij ook betrokken bij de overval en stond hij op de uitkijk. Een van de drie mannen is inmiddels al aangehouden. De politie zoekt nog een van de twee overvallers en de man die vermoedelijk op de uitkijk heeft gestaan. In Team West worden beelden van hen getoond. De inmiddels aangehouden overvaller is onherkenbaar in beeld.

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. In verband met de feestdagen is Team West er weer op dinsdag 14 januari 2020. Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur op NPO2. Vanavond is ook de laatste uitzending van 2019 voor Opsporing Verzocht. De eerste uitzending is in het nieuwe jaar op 7 januari 2020.