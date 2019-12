Agent aangereden; vluchtende verdachte aangehouden

Rond 00.20 uur kregen agenten een melding van overlast op de Schilperoortstraat. De man had ruzie met zijn ex en probeerde de deur te forceren.

Op het moment dat de agenten aankwamen rende de man weg naar zijn auto en wilde wegrijden. Eén agent trok het portier open en probeerde de man uit de auto te halen. Hij gaf echter gas en reed achteruit de parkeerplaats af. Hierbij werd de agent meegesleurd over straat. Hij kon door het openstaande portier geen kant op en kwam na enkele meters vrij. De agent was met zijn gezicht over het asfalt geschuurd en later bleek dat hij van zijn voet een middenvoetsbeen had gebroken.

Tijdens de achtervolging de volgde crashte de verdachte met zijn auto op de Spuistraat en ging er rennend vandoor. Kort daarna werd hij, een 20-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats, aangehouden.