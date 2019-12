Aanhouding voor gewelddadige poging scooterdiefstal

Beelden van het incident en van de verdachten werden eerder vrijgegeven en onlangs nog in het televisieprogramma Opsporing Verzocht getoond. De politie ontving daarop veel tips en wil eenieder die heeft meegedacht graag bedanken. Daarnaast blijft het verzoek om tips over de identiteit van de andere twee verdachten vooral te blijven delen. Beelden van de twee vind je hier. (Her)ken je de twee verdachten? Deel je tips via onderstaand tipformulier of via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).