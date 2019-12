16-jarige Rotterdammer neergestoken bij straatroof, politie zoekt nog getuigen

Momenteel is de politie volop bezig met het onderzoek naar de groep jongens die verantwoordelijk is voor het steekincident en de straatroof. Alle info over deze groep jongens en/of de straatroof zelf is welkom. Heeft u meer informatie dat het onderzoek verder kan helpen, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tips melden kan ook via onderstaand tipformulier of via de site van Meld Misdaad Anoniem.