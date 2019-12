Man zwaargewond na steekincident Zwijndrecht

Twee getuigen schrokken enorm toen ze omstreeks half 12 in de nacht op de Dr. Boutensstraat een zwaargewonde man aantroffen. Het 37-jarige slachtoffer werd met ernstige steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is op dit moment nog druk bezig met het onderzoek en zijn nog dringend op zoek naar mensen die meer hebben gezien. Heeft u meer informatie over het steekincident, het slachtoffer of de dader? Dan horen wij dat graag.

Heeft u tips of camerabeelden die ons verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tips melden kan ook via onderstaand tipformulier of via de site van Meld Misdaad Anoniem.