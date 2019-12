Protestdag leidt tot veel verkeersoverlast

De politie lijkt vandaag anders op te treden dan bij eerdere acties. Klopt dat?

We gaan met ordeverstoringen om zoals gebruikelijk. Allereerst mogen acties en demonstraties nooit ten koste gaan van de veiligheid van anderen en van de actievoerders zelf. Daarnaast zijn niet alle actielocaties aangemeld als demonstratie bij de betreffende gemeentes. Daarom kiezen we vandaag voor een aanpak waarin we toezicht houden en waar het nodig is begrenzen.

Verschilt het politieoptreden van vandaag met het protest van klimaatactivisten op Schiphol?

De afspraken die een organisatie maakt over een demonstratie zijn altijd leidend voor hoe de politie optreedt. Het lokaal gezag bepaalt met de organisatie van een demonstratie de voorwaarden. Als deze afspraken worden geschonden, dan is het aan de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) om te besluiten of en hoe er moet worden opgetreden. Dit kan per situatie verschillen. Wanneer de openbare orde of veiligheid in het geding komt, doen we dat wat nodig is om die weer te herstellen.

De demonstratie op Schiphol, afgelopen vrijdag werd overigens begeleid door de Koninklijke Marechaussee, omdat die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid op luchthavens.

De politie treedt op sommige plekken anders op dan bij vergelijkbare situaties elders? Hoe kan dat?

Burgemeesters maken per gemeente afspraken met politie en openbaar ministerie in de driehoek. Wat de inzet van de politie is, hangt af van de lokaal gemaakte afspraken. Ook de actielocatie en hoe de situatie zich ontwikkelt, spelen een belangrijke rol. De politiemedewerkers ter plekke maken een professionele inschatting wat nodig is. Als een situatie zich zo ontwikkelt dat de politie moet ingrijpen of handelen, dan gebeurt dat

Hoe bepaalt de politie of en hoe er wordt opgetreden bij acties?

Waar dat nodig is en de veiligheid in het geding is, treden we actief op. Hoe dat gebeurt, beoordeelt de politie ter plekke. Duidelijk is ook dat niet alle actievoerders op de wegen kunnen worden beboet. Dat heeft vooral te maken met de praktische uitvoerbaarheid van handhaven en de veilighed van de situatie. Daarbij komt dat het bewaken van de openbare orde en veiligheid belangrijker is dan boetes geven.