PTSS-procedures zwaar maar noodzakelijk

Voor de risico’s bij politiewerk is goede zorg noodzakelijk is. Daar maakt de politie veel werk van. Als een medewerker klachten houdt, kan deze worden verwezen naar topzorginstellingen met expertise in traumazorg. De politie heeft ook een programma bijzondere zorg in aanvulling op de gebruikelijke zorg om medewerkers met PTSS en hun familie te ondersteunen. In 2020 gaat de politie met de vakbonden in overleg om nieuwe afspraken te maken over het stelsel van beroepsziektes waar PTSS deel vanuit maakt, om het proces van erkenning te versnellen en vereenvoudigen en de focus te richten op herstel en re-integratie.