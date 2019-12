Getuigen gezocht mishandeling Utrecht

Die middag was het slachtoffer aan het basketballen op het veldje langs het Tolsteegplantsoen en de Briljantlaan. Op één van de bankjes langs het veldje zat een groep van acht jongens. Deze jongens begonnen het slachtoffer te irriteren en de sfeer werd steeds dreigender. Op een gegeven moment sloeg de sfeer om en begonnen een aantal jongens op het slachtoffer in te slaan. Mogelijk werd hij hierbij ook één keer getaserd.

Toen een aantal omstanders dit zagen, snelden zij toe, waardoor de groep op de vlucht sloeg. Ze vluchtten op meerdere scooters, waarvan één met een windscherm, in de richting van station Vaartsche Rijn.



Signalement

Van de daders is een summier signalement bekend. Zij zijn waarschijnlijk rond de zestien jaar oud en hebben een licht getint uiterlijk. Een getuige is het opgevallen dat sommige leden van deze groep een wat gezet postuur hebben. Daarnaast vertrokken zij dus op scooters waarvan één er een windscherm had.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met nog meer getuigen van deze mishandeling. Hebt u dinsdagmiddag 17 december iets gezien rondom het basketbalveldje aan het Tolsteegplantsoen of herkent u de groep jongens? Meld het dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-700. . Alle informatie is welkom, ook via het onderstaande tipformulier