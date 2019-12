Verdachte van woningoverval Maarssen aangehouden

Deze woningoverval vond plaats in de nacht van 5 op 6 juni, omstreeks 02.15 uur. Een ouder echtpaar werd hierbij in hun slaap overvallen door twee gemaskerde mannen. Een reconstructie van deze overval verscheen in september 2019 in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Het onderzoek van de recherche gaat verder en zij sluiten verdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.

De aangehouden verdachte zal naar verwachting op vrijdag 20 december voor de Rechter Commissaris geleid worden.