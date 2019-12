3 aanhoudingen na poging beroving

Rond 00.00 uur reed het 16-jarige slachtoffer op zijn scooter op de Kerkweg toen er plotseling twee mannen uit de bosjes sprongen. De twee mannen liepen naar het slachtoffer toe bedreigden het slachtoffer met wapens. Hierop is het slachtoffer hard doorgereden en kon ontkomen. Er zou volgens het slachtoffer kort na de poging beroving een auto zijn weggereden. Agenten hebben een zoekslag gemaakt in de omgeving en zagen de vermoedelijk weggereden auto op de Rijksstraatweg rijden. De inzittenden van de auto zijn door de agenten staande gehouden en gecontroleerd. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen en de drie inzittenden voldeden aan het opgegeven signalement. Hierop is het drietal aangehouden. Een 21-jarige man uit Twijzelerheide, een 19-jarige man uit Castricum en een 18-jarige man uit Uitgeest zijn overgebracht naar het politie bureau en ingesloten voor onderzoek.

2019242898