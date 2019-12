Burgers betrappen verdachten van diefstal op heterdaad

In beide zaken is de recherche nog op zoek naar twee verdachten. In Zuidoost vluchtten de verdachten op een donker gekleurde scooter met hoge snelheid via het fietspad Reigersbos in de richting van het metrostation Reigersbos. Bij de ingang van het Randwijkhof verdween het duo op de scooter uit het zicht. In West renden de twee verdachten weg in de richting van de Ter Haarstraat. Beide mannen hadden een fors postuur en waren gekleed in donkere kleding. De politie heeft het duo niet meer aangetroffen.