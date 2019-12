Man beroofd van enkele tientallen euro’s

Het slachtoffer had net zijn geld uit de automaat gehaald toen hij met een scherp voorwerp werd bedreigd door een blanke slanke man van een jaar of 30. De man had wat langere (onverzorgde) zwarte haren en droeg een donkere jas met capuchon en een donkerblauwe spijkerbroek. Deze man nam het geld van het slachtoffer met zich mee.

De dader is vermoedelijk weggelopen in de richting van de Laan van Belgie en de Vrouwemadestraat. Hebt u meer informatie die de politie kan helpen om deze zaak op te lossen? Deel die informatie dan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2019-303084.