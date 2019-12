Politie en gemeenten waarschuwen voor woninginbraken op Walcheren

In november vonden in Middelburg negen woninginbraken plaats. In de gemeente Veere werden vijf woningen door inbrekers bezocht, namelijk Aagtekerke, Koudekerke, Oostkapelle (2x) en Serooskerke. In Vlissingen werden vier woninginbraken gemeld. In de eerste 2,5 week in december werd reeds zes keer in Middelburg ingebroken. In Vlissingen werden in dezelfde periode vijf woningen door inbrekers bezocht.