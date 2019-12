Woninginbrekers en overvallers in Zeeland snel gearresteerd

Naast de sterke daling van het aantal woninginbraken is het goed om te zien dat woninginbraken, overvallen en straatroven in district Zeeland veel opgelost worden. Al langere tijd presteert de politie in Zeeland ruim boven het landelijk gemiddelde. Weydema: “Mijn collega’s doen er alles aan om deze ernstige en ingrijpende zaken op te lossen. Naast onze werkwijze is de samenwerking met de Zeeuwen erg belangrijk. Zo ontvangen wij verhoudingsgewijs vaker meldingen van verdachte situaties, wat natuurlijk helpt bij een rechercheonderzoek. De Zeeuwse aanpak is verder zo succesvol omdat wij iedere aangifte grondig onderzoeken en daarnaast seriematig analyseren. Al deze high impact zaken worden iedere keer weer door een speciaal team beoordeeld, ieder vanuit zijn eigen discipline. Diverse rechercheonderdelen kijken of er nog mogelijkheden zijn om de zaak op te lossen. Maar daarnaast vindt er bijna altijd een buuronderzoek plaats. Ook de wijkagenten werken aan deze zaken mee en geven tips door aan de recherche. Verder maken we regelmatig gebruik van vaste en mobiele kentekenplaatherkenning, zodat we geïnformeerd worden als bekende inbrekers of overvallers in Zeeland gesignaleerd worden. Ook hebben we de laatste jaren werk gemaakt van het digitaal opkoop register, waarbij wij controleren bij opkopers van tweedehands spullen. Ook is uit een intern onderzoek gebleken dat we baat hebben bij de kleinschaligheid in onze provincie. Agenten herkennen signalen heel snel en delen deze informatie, wat natuurlijk belangrijk is bij een onderzoek.”

Ophelderingspercentage district Zeeland Woninginbraken Overvallen Straatroven 2019 (tot 1-12) 15% 77% 45% 2018 29% 100% 50%