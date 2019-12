Onderzoek straatroven en openlijke geweldpleging Oss

“We kregen een jeugdgroep uit Oss in beeld die voor veel overlast zorgde in Oss en omgeving. De groep bestond uit ongeveer 25 tot 30 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Binnen de groep was er sprake van drugsgebruik. De meeste jongeren kwamen uit Oss of omliggende dorpen“, aldus het onderzoeksteam.

Uit het onderzoek kwam o.a. naar voren dat enkele leden van deze overlast gevende jeugdgroep verantwoordelijk waren voor een openlijke geweldpleging en een bedreiging op 7 september in Oss en 3 straatroven gepleegd op 13 en 14 augustus in Geffen. Op 27 november hielden we een 19-jarige jongen uit Oss aan o.a. op verdenking van de openlijke geweldpleging. 9 december werden nog eens drie jongens aangehouden. Een 16-jarige jongen uit Heesch, een 17-jarige Geffenaar en een 18-jarige Ossenaar. In twee woningen werden doorzoekingen verricht waarbij gezocht werd naar mogelijke wapens. Wapens werden er niet aangetroffen, wel zijn er diverse kledingstukken in beslaggenomen voor onderzoek.

Enkele jongens hebben hun aandeel in diverse strafbare feiten bekend. De 16-jarige jongen uit Heesch, de 17-jarige jongen uit Geffen en de 19-jarige jongen uit Oss moesten zich verantwoorden bij de rechter commissaris. Zij werden onder strenge voorwaarden geschorst en zullen later voor de rechter verschijnen.