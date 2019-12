Woningoverval blijkt rippen hennepkwekerij

Agenten waren snel na de melding ter plaatste. Ze troffen bij de woning een man aan, hij was ongedeerd gebleven. In de woning bleek een in werking zijnde hennepkwekerij te zitten. Volgens getuigen zouden drie, mogelijke gewapende, personen weggereden zijn in een auto. Ze zouden dozen bij zich hebben. In verband met het ruimen van de kwekerij moest de elektriciteit in de straat deels uitgeschakeld worden.