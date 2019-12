Dozen met hennepstekjes in verborgen ruimte bestelbus

Tijdens de controle zagen de agenten, rechts naast de bijrijdersstoel, ook een deels opgerookte joint liggen. Reden om de hele bus te controleren. Bij het openen van de laadruimte van de bestelbus roken de agenten direct de bekende geur van hennep. De laadruimte was echter leeg. Bij nader onderzoek in die bus ontdekte men een verborgen ruimte. In deze ruimte die later professioneel is aangebracht, lagen zeven dozen met in totaal 450 hennepstekjes en twee telefoons. Deze telefoons zijn zogenaamde cryptotelefoons die meestal door criminelen worden gebruikt om met elkaar te communiceren zonder dat de politie kan meeluisteren.

De bestuurder uit Valkenswaard en zijn 36-jarige bijrijder uit Son en Breugel werden aangehouden en de bus, de hennepstekjes en de telefoons in beslag genomen.