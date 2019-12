Autodieven snel in de kraag gevat

In de ochtend hadden zij de sleutels van een bedrijfsbusje uit de jas van een onderhoudsmonteur gestolen. Hij was op dat moment werkzaam bij een amusementshal in de Stationstraat in Maastricht. De bus, een Opel Movano, stond geparkeerd op de Wilhelminasingel.

Dankzij het ‘track and trace’-systeem in de auto kon de route van het gestolen voertuig goed worden gevolgd. De daders, die ook uitvoerig op de camerabeelden van de amusementshal stonden, werden bij Raar opgepakt.